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Пименов высказал мнение о матче «Ахмат» - «Локомотив»

05 Апреля 2024 • 12:27 Комментировать

В рамках 23-го тура чемпионата России состоится матч между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Об этом поединке высказался экс-игрок «железнодорожников» Руслан Пименов.

«Ахмату» придётся тяжело, если Галактионов не будет миксовать состав. Если сыграет с определённым набором футболистов, то «Локомотив» способен добыть три очка», - цитирует Пименова Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе в Грозном 7 апреля. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Локомотив» занимает пятое место в таблице, а «Ахмат» - 12-е.

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