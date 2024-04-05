Дьяков выбрал фаворита в дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о предстоящем дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Будет атакующий футбол, и мы увидим много голов. Фаворитом выглядит «Динамо», они повыше в таблице. «Спартак» отстаёт, его очень прилично лихорадит, поэтому для меня фаворит «Динамо», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Поединок «Динамо» - «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Перед дерби хозяева занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а гости – шестое.