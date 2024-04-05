Семак — о Коваленко: «Мы видим его прогресс»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Александра Коваленко, который появился на поле в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (2:1), но был заменён после первого тайма.

«Саша Коваленко старался, делал все, что мог. Мы видим его прогресс, у него тоже будут шансы, причем немало», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне Коваленко принял участие в 12 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.