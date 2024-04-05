Семак: «Зенит» ждёт очень трудный матч»

«Мы уже сыграли с «Балтикой» три раза: два раза - в Кубке и один - в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень этой команды. На 100% уверены, что нас ждёт очень трудный матч», - приводит слова специалиста «Чемпионат».