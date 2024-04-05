Семак: «Зенит» ждёт очень трудный матч»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно предстоящего поединка против калининградской «Балтики» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.
«Мы уже сыграли с «Балтикой» три раза: два раза - в Кубке и один - в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень этой команды. На 100% уверены, что нас ждёт очень трудный матч», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Поединок «Зенита» против «Балтики» состоится в Санкт-Петербурге 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
После 21 матча питерцы лидируют в турнирной таблице, а гости находятся на предпоследнем месте.
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