Беленов: «Уровень чемпионата России упал»

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов поделился мнением об уровне футбола в чемпионате России.
«Все выровнялось. Сейчас каждая команда может отнять очки у другой. Но в плане качества футбол не стал интереснее, уровень нашего чемпионата упал - это 100%», - приводит слова Александра телеканал «Матч ТВ».
После 21 тура Российской премьер-лиги «Факел» набрал 26 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны воронежский коллектив на выезде встретится с московским ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 7 апреля, начало – 14:00 мск.
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