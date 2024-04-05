Семак высказался о полузащитнике «Балтики» Козлове

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике калининградской «Балтики» Даниле Козлове, который является воспитанником академии питерского клуба, в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги.
«В прошлом году он здорово себя проявил, и мы решили дать ему возможность прогрессировать — в другом клубе. Надеюсь, что он и дальше будет показывать такую же хорошу игру», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в четырёх играх за «Балтику», в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.
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