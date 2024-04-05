Фернандес не сыграет против «Балтики», участие Мостового в игре под вопросом

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии игроков команды перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Специалист отметил, что есть небольшая группа футболистов с повреждениями, и решение об их участии будет приниматься за день до игры.

«В эту группу входит Андрей Мостовой. Марио Фернандес точно не сможет принять участие в матче — в ближайшее время мы сообщим о его состоянии», - заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Балтикой» пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 апреля.