Комличенко высказался о конкуренции с Голенковым

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался насчет конкуренции с Егором Голенковым.
«Нормально отношусь к конкуренции с Егором, она подстегивает. Сейчас я восстановился от травмы, будет интересно. Надо держать себя в форме, а дальше выбор за главным тренером», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Комличенко провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Что касается Голенкова, то в активе форварда семь голов и пять ассистов.
«Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ.
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