Семак не знает, выйдет ли Педро в стартовом составе в матче против «Балтика»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном появлении нападающего Педро в стартовом составе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».
«Посмотрим, как Педро будет работать на тренировках и как быстро он сможет восстановиться — от этого будет зависеть, выйдет он на поле в воскресенье или нет», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, что 18-летний футболист отметился дублем в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (2:1).
Матч между «Зенитом» и «Балтикой» пройдёт в воскресенье, 7 апреля.
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