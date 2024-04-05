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Семак не знает, выйдет ли Педро в стартовом составе в матче против «Балтика»

05 Апреля 2024 • 11:21 Комментировать
Зенит
...
Балтика
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07.04 16:30

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном появлении нападающего Педро в стартовом составе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики». 

«Посмотрим, как Педро будет работать на тренировках и как быстро он сможет восстановиться — от этого будет зависеть, выйдет он на поле в воскресенье или нет», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 

Напомним, что 18-летний футболист отметился дублем в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (2:1).

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» пройдёт в воскресенье, 7 апреля.

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