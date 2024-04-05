Легенда «Спартака» - о «Зените»: «Это уже сборная Бразилии»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о петербургском «Зените». Он заострил внимание на большом количестве бразильских игроков в составе «сине-бело-голубых».
«Это же не «Зенит», а сборная Бразилии. Где наши? Всё время задаюсь вопросом: для чего нужна академия? Дайте им шанс. Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков», - приводит слова Дасаева Sports.ru.
После 21 матча чемпионата России петербургский клуб набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке команда Сергея Семака встретится с калининградской «Балтикой» на своем поле.
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