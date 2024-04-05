Легенда «Спартака» - о «Зените»: «Это уже сборная Бразилии»

«Это же не «Зенит», а сборная Бразилии. Где наши? Всё время задаюсь вопросом: для чего нужна академия? Дайте им шанс. Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков», - приводит слова Дасаева Sports.ru.