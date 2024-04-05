Нино — о Педро: «Его ждёт большое будущее»

Защитник питерского «Зенита» Нино высказался о своём одноклубнике Педро, который отметился дублем в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (2:1).

Бразилец отметил, что его соотечественник является выдающимся талантом, и то, что он сделал в матче против столичного клуба, может сделать в любой момент.

«Педро намного выше среднего уровня талантов, которыми полна Бразилия. Его ждет большое будущее», - приводит слова Нино пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, что 18-летний футболист в зимнее трансферное окно заключил контракт с «Зенитом» до 31 декабря 2028 года.