Непомнящий отреагировал на отставку в «Ахмате»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался об увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера грозненского «Ахмата».
«Ромащенко принял такое решение. Очевидно, что оно назревало. Вчера случился несчастный случай - «Ахмат» забил автогол и вылетел из Кубка России. Это стало жирной точкой», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 21 матча Российской премьер-лиги грозненская команда набрала 20 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Ахмат» на своем поле примет столичный «Локомотив». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля.
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