Нино: «Я счастлив быть в «Зените»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что рад выступать за питерский клуб.

Бразилец отметил, что счастлив быть в «Зените» и жить в Санкт-Петербурге.

«Каждая игра здесь особенная, каждый соперник труден по-своему, и мы должны быть готовы к каждому матчу на 100 процентов», - приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Флуминенсе» за пять миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Нино принял участие в пяти играх, однако пока не смог отметиться результативными действиями.