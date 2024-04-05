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Игрок «Краснодара» Сперцян рассказал, как изменился Мусаев за три года

05 Апреля 2024 • 10:46 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
1 3.85 X 3.45 2 2.05
06.04 16:30

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как изменился наставник «быков» Мурад Мусаев за последние три года.

Напомним, что специалист во время паузы на игры сборных сменил Владимира Ивича. Ранее он возглавлял краснодарский клуб с 2018 по 2021 год.

«Вроде, не поменялся. Конечно, это большой опыт. Я думаю, что во многом, как тренер, что-то новое взял», - приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

«Краснодар» уже провел одну игру послп возвращения Мусаева на тренерский мостик. Команда на выезде в матче 22-го тура Российской премьер-лиги сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

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Краснодар Мурад Мусаев Эдуард Сперцян ещё теги

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