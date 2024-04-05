Кафу рассказал о фантастическом сходстве между Россией и Бразилией

Экс-футболист «Милана» и «Ромы» Кафу рассказал о сходстве между людьми в Бразилии и России.

«Сходство фантастическое. Два народа, которые наслаждаются жизнью. В Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Нас объединяют жизнерадостность и патриотизм», - передает слова Кафу «Чемпионат».

Напомним, что Кафу дважды в составе национальной сборной Бразилии становился чемпионом мира, а также два раза выигрывал Кубок Америки. За сборную легендарный защитник провел 142 поединка и записал на свой счет пять забитых мячей.