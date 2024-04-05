Адиев — о возможной работе в «Ахмате»: «Дождитесь, пожалуйста»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об информации, что он может возглавить грозненский «Ахмат» после ухода Мирослава Ромащенко.

«Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь, пожалуйста. Пара часов, и у вас все будет», - приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

Напомним что Ромащенко принял решение покинуть свой пост после вылета грозненского клуба из Кубка России. Вчера, 4 апреля, «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В РПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр по дополнительным показателям.