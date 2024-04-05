Булыкин: «В Грозном «Локомотиву» будет тяжело, но нужно побеждать»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно предстоящего матча между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«В Грозном «Локомотиву» будет тяжело, но нужны очки, нужно побеждать. «Ахмат» - неуступчивая команда, особенно дома. Не думаю, что у «Локомотива» будет много моментов», - приводит слова Дмитрия Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Грозном в воскресенье, 7 апреля. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Локомотив» находится на пятой строчке.