Бушманов: «Факел» недавно победил «Спартак», поэтому ЦСКА будет непросто»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем поединке между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Я не помню, чтобы у кого-то в последнее время игра с «Факелом» была проходной. «Факел» совсем недавно обыграл «Спартак», никто не ожидал. Поэтому ЦСКА будет непросто в этой игре», - рассказал Бушманов в интервью Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 21 поединка ЦСКА набрал 33 балла и находится на четвертой позиции в таблице. «Факел» с 26 очками располагается на 11-м месте.