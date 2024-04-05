Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Динамо» - «Спартак»

Стало известно, сколько зрителей посетят предстоящее дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов «РБ Спорта», на предстоящем поединке ожидается порядка 20 тысяч болельщиков. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 7 апреля.

В преддверии поединка «Динамо» с 38 баллами занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, набрал 32 очка и находится на шестой позиции.

Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит» (41).