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Семшов: «Я уже не жду отставку Абаскаля»

05 Апреля 2024 • 09:53 Комментировать

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался относительно возможного увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».

«Когда Абаскаль уйдет из «Спартака»? Я уже не жду, скажу честно. Мы уже столько здесь говорили, бессмысленно. Есть руководители, которые будут принимать решение», - передает слова Семшова телеканал «Матч ТВ».

Контракт Гильермо с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России «народная команда» занимает шестое место. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» на выезде сыграет против «Динамо».

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