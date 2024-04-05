Семшов: «Я уже не жду отставку Абаскаля»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался относительно возможного увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».
«Когда Абаскаль уйдет из «Спартака»? Я уже не жду, скажу честно. Мы уже столько здесь говорили, бессмысленно. Есть руководители, которые будут принимать решение», - передает слова Семшова телеканал «Матч ТВ».
Контракт Гильермо с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России «народная команда» занимает шестое место. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» на выезде сыграет против «Динамо».
Бан пользователя