Камоцци: «Спартаку» нужно время, чтобы избавиться от Абаскаля»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. По его мнению, «красно-белым» нужно уволить испанского специалиста.

«Как «Спартаку» выходить из кризиса? Единственное, что нужно сейчас «Спартаку», - время, чтобы избавиться от Абаскаля», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Трудовое соглашение Абаскаля с московским клубом рассчитано до середины следующего года.