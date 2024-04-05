Михаил Кержаков высказал мнение о матче «Зенита» и «Балтики»

«Балтика» как раненый зверь будет биться изо всех сил. В такой ситуации ей терять нечего. Если отберут у нас очки - очень помогут себе в борьбе за выживание. Но и нам терять баллы уже нельзя», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».