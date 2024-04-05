Михаил Кержаков высказал мнение о матче «Зенита» и «Балтики»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем поединке с калининградской «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.
«Балтика» как раненый зверь будет биться изо всех сил. В такой ситуации ей терять нечего. Если отберут у нас очки - очень помогут себе в борьбе за выживание. Но и нам терять баллы уже нельзя», - передает слова голкипера телеканал «Матч ТВ».
Матч «Зенита» и «Балтики» состоится в Санкт-Петербурге 7 апреля. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка питерцы лидируют в турнирной таблице, а гости находятся на предпоследнем месте.
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