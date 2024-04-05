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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков не смог оценить работу главного тренера «Локомотива»

05 Апреля 2024 • 08:53 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Роман Широков в беседе с журналистами поделился мнением о работе главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Руководство должно оценивать, а не я. Я просто не знаю, какие задачи стоят у «Локомотива», может, у них нет никаких задач, они наигрывают там молодежь, как можно оценивать, не знаю», - приводит слова Широкова «Всепроспорт».

После 21 тура чемпионата России «железнодорожники» набрали 33 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Галактионова на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».

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