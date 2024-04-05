Джанашия: «Я не понимаю, зачем переходить из «Локомотива» в «Зенит»

Экс-футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился мыслями насчет возможного перехода защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».
«Я не понимаю, зачем переходить из «Локомотива» в «Зенит»? Если человек хочет чего-то добиться, то не надо бежать за деньгами. В России Тикнизян должен играть только в «Локомотиве», - приводит слова Джанашии Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата России Тикнизян провел 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Трудовой договор Наира рассчитан до лета 2026 года, его трансферный ценник – семь миллионов евро.
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