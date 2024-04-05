Джанашия: «Я не понимаю, зачем переходить из «Локомотива» в «Зенит»

«Я не понимаю, зачем переходить из «Локомотива» в «Зенит»? Если человек хочет чего-то добиться, то не надо бежать за деньгами. В России Тикнизян должен играть только в «Локомотиве», - приводит слова Джанашии Metaratings.ru.