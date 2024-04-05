Малышев: «Не верю, что Абаскаль делает всё, чтобы его уволили»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в разговоре с журналистами высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили? Не верю в это. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить на победы», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Напомним, что контракт испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.
В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место. В следующем матче подопечные Абаскаля на выезде встретятся со столичным «Динамо».
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