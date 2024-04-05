Малышев: «Не верю, что Абаскаль делает всё, чтобы его уволили»

«Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили? Не верю в это. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить на победы», - передает слова руководителя «РБ Спорт».