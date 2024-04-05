Давыдов назвал единственного тренера, который справится со «Спартаком»

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Давыдов назвал единственного тренера, который может сейчас справиться с работой в «народной команде».

«Думаю, в «Спартаке» справится только Станислав Черчесов, но это моё мнение», - высказался Давыдов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В настоящий момент Черчесов находится без работы. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош».

«Спартаком» с лета 2022 года руководит испанский наставник Гильермо Абаскаль. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в следующем году. «Спартак» занимает шестое место в РПЛ после 21 матча.