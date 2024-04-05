Давыдов: «Спартак» должен умолять Карпина, чтобы он вернулся»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о возможном назначении Валерия Карпина, ныне работающего в «Ростове», на пост главного тренера «красно-белых».
«Спартак» должен умолять, чтобы он туда пришёл. Но, на мой взгляд, Карпину это не нужно, он не раз говорил про это, но не прямым текстом. Ему нравится в «Ростове», - сказал Давыдов в эфире «Матч Премьер».
В настоящий момент пост наставника «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.
После 21 тура Премьер-лиги «красно-белые» находятся на шестом месте в таблице РПЛ.
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