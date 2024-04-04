Источник: Адиев в пятницу возглавит «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана и бывший игрок грозненского «Терека» Магомед Адиев возглавит «Ахмат».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков со ссылкой на свои источники, случится это назначение уже в грядущую пятницу, 5 апреля. В этот же день Адиева представят как нового главного тренера клуба.

Ранее Иван Карпов сообщал, что прежний рулевой «Ахмата» Мирослав Ромащенко уже покинул свой пост. Спустя некоторое время отставку Ромащенко официально подтвердили в клубе. Вечером 4 апреля «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России проиграл «Оренбургу» дома и покинул престижный турнир.

Напомним, что Адиев является уроженцем столицы Чечни – города Грозный. Будучи игроком Магомед выступал за «Терек» (бывший «Ахмат») в 2004,2006-2008 годах.