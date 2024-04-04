Карпов: «Ахмат» принял отставку Ромащенко

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко попрощался с игроками. Случилось это после того, как грозненцы покинули Кубок России, минимально проиграв «Оренбургу» в четвертьфинале Пути регионов.

Пока что официально об уходе белорусского специалиста соцсети клуба не сообщают.

Напомним, что Ромащенко, более известный как многолетний ассистент Станислава Черчесова, возглавил «Ахмат» в конце лета прошлого года, сменив на посту Сергея Ташуева. При нём на данный момент клуб занимает лишь 12 место таблицы РПЛ и имеет столько же очков, сколько находящиеся на 13-14 местах «Оренбург» и «Урал».