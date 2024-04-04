PARI стала лучшей букмекерской конторой года по версии «Рейтинга Букмекеров»

4 апреля были названы победители в различных номинациях Международной премии РБ. Ежегодно определяются лидирующие букмекерские конторы. В 2024 году по три награды получили BetBoom, Winline и OLIMPBET, по две - БЕТСИТИ, FONBET и PARI.

BetBoom стал лучшим флагманским клубом, обладает лучшей пресс-службой и является лучшим букмекером в области киберспорта.

Winline предлагает болельщикам лучший приветственный бонус, является лучшим букмекером по версии Рунета по данным Metaratings.ru, а также назван брендом года.

OLIMPBET стал лучшим букмекером в Казахстане, имеет лучший сайт и является стратегическим партнёром в сфере развития хоккея в России.

БЕТСИТИ предлагает лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru и лучшую программу лояльности.

FONBET - лучший букмекер Беларуси и лидер отрасли по итогам последних шести лет.

По одной номинации выиграли:

Лучший клиентский сервис: TENNISI.bet

Самый надежный букмекер: МЕЛБЕТ

Лучшая линия: Марафон БЕТ

Лучшее мобильное приложение: LEON

А Гран-при и звание лучшего букмекера года завоевала букмекерская контора PARI, которая также получила награду как лучшая партнёрская программа по версии Uffiliates.