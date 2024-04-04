Пономарёв предположил, что Педро обучался футболу на известном пляже

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА и футбольный эксперт предположил, что молодой талант «Зенита» Педро учился играть в футбол на известном на весь мир пляже в Рио-де-Жанейро – Копакабане.

«В 18 лет так играть, иметь такую технику… Бывает. Наверное, на Копакабане воспитывался. Там полно таких. Он играет легко и по-мальчишески, ему пока не дали установку», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Напомним, что в минувшую среду Педро смог своим дублем привести «Зенит» к победе над «Спартаком» (2:1). Молодой бразилец смог стать самым молодым автором гола в истории «Зенита» в Кубке России.