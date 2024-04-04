Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв предположил, что Педро обучался футболу на известном пляже

04 Апреля 2024 • 22:44 Комментировать

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА и футбольный эксперт предположил, что молодой талант «Зенита» Педро учился играть в футбол на известном на весь мир пляже в Рио-де-Жанейро – Копакабане.

«В 18 лет так играть, иметь такую технику… Бывает. Наверное, на Копакабане воспитывался. Там полно таких. Он играет легко и по-мальчишески, ему пока не дали установку», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Напомним, что в минувшую среду Педро смог своим дублем привести «Зенит» к победе над «Спартаком» (2:1). Молодой бразилец смог стать самым молодым автором гола в истории «Зенита» в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Педро Владимир Пономарёв ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Роналду написал три слова после победы 8:0 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
«Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
23:17 · Кубок России
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
23:06 · Россия. Премьер-лига
Источник: Адиев в пятницу возглавит «Ахмат»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Ахмат» принял отставку Ромащенко
22:49 · Россия. Премьер-лига
PARI стала лучшей букмекерской конторой года по версии «Рейтинга Букмекеров»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв предположил, что Педро обучался футболу на известном пляже
22:34 · Кубок России
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
22:22 · Россия. Премьер-лига
Ретроматч Победы сталинградское «Динамо» - «Спартак» — событие года по версии «Советского спорта» на «Премии РБ 2024»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров признан лучшим топ-менеджером спортивной отрасли по итогам «Премии РБ 2024»
22:11 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» - лучшее спортивное СМИ по итогу «Премии РБ 2024» официально
22:02 · Кубок России
Ромащенко: «Победа нам нужна была во всех смыслах»
21:58 · Кубок России
Деограсия: «Надеемся, что эта победа нам поможет в матче с «Рубином»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба московского «Динамо» признана лучшей по итогам «Премии РБ 2024» официально
21:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза высказался об игре Клаудиньо в текущем сезоне
21:54 · Кубок России
Марин: «Сложный матч, но всё получилось, забрали победу»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Помазун не сильнее Максименко и Селихова
Все новости
Рекомендуем