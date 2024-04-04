Ретроматч Победы сталинградское «Динамо» - «Спартак» — событие года по версии «Советского спорта» на «Премии РБ 2024»

Сегодня, 4 апреля, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой подведены итоги Международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2024».

Так, ретро-матч Победы между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» был признан событием года по версии «Советского спорта». Эта встреча состоялась 1 мая 2023 года на «Волгоград Арене».

Помимо этого, в этой номинации за победу боролись: очередной сезон Winline Media Football League 4, финал FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА, золотой ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА, а также FONBET Матч Звезд КХЛ.

Международная «Премия РБ 2024» является одним из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ.

Данный проект был создан в 2018 году. Премия проводилась уже в пятый раз. Специальным гостем мероприятия стал легендарный бразильский футболист Кафу.