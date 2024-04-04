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Пивоваров признан лучшим топ-менеджером спортивной отрасли по итогам «Премии РБ 2024»

04 Апреля 2024 • 22:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Сегодня, 4 апреля, подведены итоги Международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2024».

В номинации «лучший топ-менеджер спортивной отрасли» победил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров. Поздравляем руководителя столичной команды.

Также ранее пресс-служба московского «Динамо» была признана лучшей по итогам «Премии РБ 2024».

Стоит отметить, что Международная «Премия РБ 2024» - это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Данный проект был создан в 2018 году.

Премия проводилась уже в пятый раз. Специальным гостем мероприятия стал легендарный бразильский футболист Кафу.


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Динамо Москва Павел Пивоваров Премия РБ ещё теги

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Сегодня, 04 Апреля
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