Пивоваров признан лучшим топ-менеджером спортивной отрасли по итогам «Премии РБ 2024»

Сегодня, 4 апреля, подведены итоги Международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2024».

В номинации «лучший топ-менеджер спортивной отрасли» победил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров. Поздравляем руководителя столичной команды.

Также ранее пресс-служба московского «Динамо» была признана лучшей по итогам «Премии РБ 2024».

Стоит отметить, что Международная «Премия РБ 2024» - это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Данный проект был создан в 2018 году.

Премия проводилась уже в пятый раз. Специальным гостем мероприятия стал легендарный бразильский футболист Кафу.