На «Премии РБ 2024», что проходит вечером 4 апреля в Москве, объявлен лауреат номинации «Лучшее спортивное СМИ». Второй год подряд высшую награду завоевал «Матч ТВ». Поздравляем телеканал со второй подряд победой!

В номинации также были представлены «Чемпионат», «Спорт24», «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт». В лонг-листе Премии было и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что нынешнее вручение «Премии РБ 2024» стало пятым по счёту. Проект был создан в 2018 году, «Премия РБ» - это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ

Ранее лауреатом в номинации «Лучшая пресс-служба» стала пресс-служба московского «Динамо».