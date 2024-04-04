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Пресс-служба московского «Динамо» признана лучшей по итогам «Премии РБ 2024» официально

04 Апреля 2024 • 21:56 Комментировать

Подведены итоги международной премии в области спорта и букмекерства - «Премии РБ 2024». Победителем в номинации «Лучшая спортивная пресс-служба» признана пресс-служба одного из топ-клубов Российской премьер-лиги - московского «Динамо».

Отметим, что конкурентами победителя были пресс-службы санкт-петербургского «Зенита», московских ЦСКА и «Спартака», а также пресс-служба Российского футбольного союза.

Международная премия РБ - это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году. Нынешняя церемония вручения стала пятой, юбилейной по счёту. Спецгостем премии стал экс-игрок «Милана» Кафу.

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