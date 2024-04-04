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Агент Барбоза высказался об игре Клаудиньо в текущем сезоне

04 Апреля 2024 • 21:54 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру вингера петербургского «Зенита» Клаудиньо в текущем сезоне.

«Клаудиньо – замечательный футболист, который всегда работает на команду и может принести результат. Если говорить про текущую ситуацию, все игроки бывают в хорошей и плохой форме. Думаю, в ближайших матчах Клаудиньо покажет, что с ним всё в порядке», – цитирует Барбозу издание Metaratings.

Стоит отметить, что футболист, которому 27 лет, в текущем сезоне принял участие в 30 встречах во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.

Трудовой гоговор бразильского игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.


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