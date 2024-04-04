Нигматуллин: Помазун не сильнее Максименко и Селихова

Голкипер «Урала» Илья Помазун по уровню игры не превосходит вратарей «Спартака» Александра Максименко и Александра Селихова. Такое мнение высказал экс-футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

- Помазуна давно куда‑то отправляют: то в «Зенит», то в «Спартак». Но сейчас говорить, что он сильнее Селихова или Максименко, не приходится, - передаёт слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Контракт Помазуна принадлежит ЦСКА, за клуб из Екатеринбурга он с 2020 года играет на правах аренды. Ранее была информация, что вратаря может подписать «Спартак».

Сам Помазун ранее заявил, что готов будет рассмотреть предложения от клубов, входящих в топ-5 РПЛ.