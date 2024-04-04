Бышовец считает, что «Локомотиву» не стоит спешить с решением по Галактионову

Анатолий Бышовец, советский и российский тренер высказался по поводу последних новостей о Михаиле Галактионове, главном тренере московского «Локомотива».

Вечером 3 апреля после вылета «Локо» из Кубка России в СМИ появились слухи о том, что Галактионов намерен покинуть пост тренера команды и ему ищут замену. На следующий день источники сообщали уже о том, что в клубе доверяют тренеру.

«Говоря замене тренера, нужно учесть, что время потребуется и новому специалисту. Сейчас в клубе выстраивается новая команда, которая в целом ориентируется больше на молодежь. Для этого необходимо время. Думаю, надо ориентироваться на итоговый результат по окончании сезона и тогда принимать решение», - приводит слова Бышовца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в первых пяти матчах весны столичный клуб ни разу не победил как в Кубке России, так и в трёх прошедших турах РПЛ.