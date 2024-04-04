Орещук: «Абаскаль должен доработать в «Спартаке» до конца лета, чтобы уже со всех спросить»

Роман Орещук, который являлся спортивным директором «Динамо», поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

К слову, действующее соглашение испанского специалиста с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Абаскаль должен доработать до конца лета, чтобы уже со всех спросить. Кто его назначил? Кто его продлил? Сейчас взять и убрать его — это снять ответственность со многих людей. Поэтому он должен доработать до конца лета, а летом, если всё будет плохо, то полететь должны многие головы», — цитирует функционера издание Metaratings.

Напомним, что накануне «красно-белые» уступили петербургскому «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала Кубка России. После игры Абаскаль раскритиковал своих подопечных из-за недостаточной мотивации.