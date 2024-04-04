Зазулин: «Педро показал себя шустрым и индивидуально сильным игроком»

Бывший зенитовец Игорь Зазулин высказался о самом обсуждаемом футболисте питерского «Зенита» последних суток – молодом вингере Педро. Вчера Педро своим дублем принёс «Зениту» победу над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Не знаю, есть ли у Педро перспективы стать большим футболистом. Но он точно показал себя шустрым, резким, индивидуально сильным. А ещё он может обыграть двух-трёх оппонентов», - говорит Зазулин Legalbet.

Педро всего 18 лет, он перебрался в Питер из «Коринтианса» минувшей зимой. Вчерашний дубль по совместительству стал для молодого игрока первым голевым подвигом в новом клубе.