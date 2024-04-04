Казаков: «Слышал, что Абаскаль — человек без эмпатии»

Спортивный журналист Илья Казаков высказал мнение о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Об Абаскале слышал такое мнение, что это человек без эмпатии. Речь не о собственниках или высшем руководстве, а об игроках. Дескать, вы профи, я вас тренирую и даю установку, а остальное — не мои проблемы, — написал Казаков в своем телеграм-канале.

Напомним, по итогам 21 сыгранного матча «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Абаскаля 32 зачетных балла.

Контракт 34-летнего испанца с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.