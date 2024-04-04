Гладилин: «У Абаскаля нет авторитета»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах «красно-белых» в весенних матчах.

Напомним, после зимней паузы «Спартак» одержал одну победу в пяти встречах.

По мнению Гладилина, в «Спартаке» разлад, футболисты поделились на группы.

— У Абаскаля мало опыта, нет авторитета, и он не знает, как работать в этой ситуации, поэтому допускает много ошибок, — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Гладилин считает, что Абаскаль слишком сильно переживает из-за результатов, и это сказывается на игроках.

После 21 матча «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея на своем счету 32 балла.