Легенда «Оренбурга» Малых сыграет за клуб впервые после годичной паузы

Андрей Малых, игрок линии обороны «Оренбурга» сыграет за свою команду впервые за более чем год перерыва. Связан он был с травмой колена, которую футболист получил ещё в марте 2023 года.

Напомним, что вечером 4 апреля «Оренбург» будет гостить у «Ахмата» в рамках Пути регионов Кубка России. Малых попал в основу уральского клуба.

Андрею 35 лет, уроженец Кирова и воспитанник кировского «Динамо» выступает за оренбургский клуб вот уже с 2010 года. «Оренбург» - всего второй клуб в карьере Малых помимо родного «Динамо».

Текстовую трансляцию матча «Ахмата» и «Оренбурга» будет проводить наш портал.