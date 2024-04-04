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Легенда «Оренбурга» Малых сыграет за клуб впервые после годичной паузы

04 Апреля 2024 • 18:57 Комментировать
Ахмат
0:0
Оренбург
1 1.95 X 3.60 2 4.00
1-й тайм

Андрей Малых, игрок линии обороны «Оренбурга» сыграет за свою команду впервые за более чем год перерыва. Связан он был с травмой колена, которую футболист получил ещё в марте 2023 года.

Напомним, что вечером 4 апреля «Оренбург» будет гостить у «Ахмата» в рамках Пути регионов Кубка России. Малых попал в основу уральского клуба.

Андрею 35 лет, уроженец Кирова и воспитанник кировского «Динамо» выступает за оренбургский клуб вот уже с 2010 года. «Оренбург» - всего второй клуб в карьере Малых помимо родного «Динамо».

Текстовую трансляцию матча «Ахмата» и «Оренбурга» будет проводить наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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