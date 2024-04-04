Тарханов: «Если «Спартак» войдёт в тройку, то Абаскаль может остаться»

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о перспективах Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, летом в «Спартаке» должны произойти изменения, но сейчас сложно говорить о будущем Абаскаля.

«Все зависит от конца сезона, если команда в тройку войдет, то Абаскаль может остаться», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

На данный момент столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды Абаскаля 32 набранных очка. Отставание «красно-белых» от третьей позиции составляет шесть баллов.