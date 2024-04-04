Панков: «Вероятность прихода Осинькина в «Локомотив» очень мала»

Вечером четверга инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале написал, что верит в приход нынешнего главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в «Локомотив».

Тем не менее, по информации Андрея Панкова появление этого специалиста в будущем в «Локо» - довольно маловероятное событие.

«По моей информации, в клубе обсуждался этот вариант: не на сейчас, а на случай ухода Галактионова. Но с большой долей вероятности от этого варианта откажутся. Вся причина в большой сумме отступных, которая прописана в контракте Осинькина с «Крыльями», - пишет Панков для «Чемпионата».

После вчерашней неудачи «Локо» в Кубке России пошли слухи о возможном уходе из команды Михаила Галактионова. Но по последним новостям молодому тренеру выразили поддержку.