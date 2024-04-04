Галактионов или Абаскаль: Червиченко сделал выбор

Футбольный функционер Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне нравится Галактионов и его «Локомотив». «Спартак» тоже выступает неудачно, однако их тренер никуда не собирается уходить», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, Галактионов лучше Абаскаля, и как человек он приличнее испанца, ведь сам просил руководство об отставке.

На данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. «Спартак» Абаскаля идет на шестой позиции, имея в копилке на один балл меньше.