У Мора есть сомнения в том, что «Спартак» забьёт «Динамо»

Эдуард Мор, бывший футболист московских «Спартака» и «Торпедо» сомневается, что «красно-белые» в своём нынешнем состоянии и без Квинси Промеса хотя бы раз забьют в ворота «Динамо». Старейшее дерби России пройдёт в грядущем, 23 туре РПЛ.

«Видно, что у «Спартака» большие проблемы в атаке. А на «Динамо» им может не хватить эмоций после домашнего матча с «Зенитом» (1:2). Команда и без того не забивает в лиге», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, что в первых трёх весенних матчах РПЛ «Спартак» ни разу не забил. В Кубке России в двух матчах весны у «красно-белых» четыре гола: три «Оренбургу» и один – «Зениту».

В «Зените» считают, что гол «Спартака» нужно было отменять