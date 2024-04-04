Инсайдер Карпов: «Вчера Галактионов просто закипел на эмоциях»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился новой информацией по поводу Михаила Галактионова, главного тренера московского «Локомотива». Напомним, 3 апреля после матча «Локо» с екатеринбургским «Уралом» (0:1) в Кубке России и последующего вылета московского клуба из турнира появились новости о возможном уходе Галактионова из «Локомотива». Назывались даже два кандидата на замену ему – Станислав Черчесов и Марко Николич.

Правда, позже стали появляться новости о том, что тренер сохранит свой пост, а руководство выразило ему поддержку на встрече.

«По моим данным, никакой судьбоносной встречи сегодня не было и не планировалось. Вчера Галактионов закипел на эмоциях, которые руководство успешно потушило сразу после матча. В Михалыча верят, но всё будет зависеть от результатов», - пишет Карпов.

Напомним, что в пяти матчах весны «Локомотив» под руководством Галактионова ни разу не победил.