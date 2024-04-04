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Веденеев: «Педро заслужил место в основе «Зенита»

04 Апреля 2024 • 17:24 Комментировать

Сергей Веденеев, бывший игрок питерского «Зенита» отреагировал на вчерашние голевые подвиги молодого 18-летнего вингера питерцев Педро. Напомним, что именно благодаря дублю бразильца «Зенит» увёз из Москвы победу над «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

«Конечно, он заслужил место в старте, теперь, наверное, будет играть. Кого вытеснит из него? Не хочется рассуждать, состав у «Зенита» большой, «передвигать» там можно по-всякому», - делится Веденеев для «РБ Спорт».

Ранее Педро стал самым молодым в истории «Зенита» автором забитого гола в Кубке России. Вчера ему было 18 лет и 54 дня.

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