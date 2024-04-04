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Джанашия: «Что будет делать «Спартак» без Джикии?»

04 Апреля 2024 • 17:12 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился комментарием о ситуации с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией.

«Не думаю, что он уйдет. Что будет делать «Спартак» без Джикии? Не могу понять руководство и тренера. Если человек играл хорошо, почему вдруг перестали верить в него?» — приводит слова Джанашии Metaratings.

По мнению эксперта, Джикия демонстрировал потрясающую игру и был лучшим защитником в России.

В текущей кампании 30-летний Джикия принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Трудовой договор футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Volond
04 Апреля 2024 в 17:48
То же, что и с ним - ни хуа!
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